Oyları eşit çıktı, kazananı kura belirledi

02 Nisan 2024 20:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:42

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde AK Parti ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti Adayı Yakup Kemal Azizoğlu ile CHP Adayı Nurettin Aygün’ün seçim sonucunda 452'şer oy almasının ardından belediye başkanının belirlenebilmesi için kura çekimine karar verdi.

İlçe Seçim Kurulu'nda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti Adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun" dedi.