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19 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:11

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra yan yana! Tabutu birlikte omuzladılar

CHP lideri Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra aynı karede görüntülendi. CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar’ın cenazesine katılan iki siyasetçi, tabuta birlikte omuz verdi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra bir arada görüntülendi. Dün hayatını kaybeden CHP TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar'ın cenazesine katılan ikili, cenazede yan yana saf tuttu.

Mehmet Levent Bayraktar için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

KISA SÜRELİ SOHBET

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, partililer, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törene katılanlar, Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar ve kızı Sezin Bayraktar'a taziyelerini sundu. Cenazede yan yana saf tutan Özel ve Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra yan yana! Tabutu birlikte omuzladılar - 1. Resim

TABUTU BİRLİKTE OMUZLADILAR

Bayraktar'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Kılıçdaroğlu ile Bayraktar'ın tabutuna omuz veren Özel, cenaze nakil aracının ön koltuğuna oturdu.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra yan yana! Tabutu birlikte omuzladılar - 2. Resim

CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan ve uzun bir süredir akciğer tedavisi gören Levent Bayraktar, 59 yaşında dün hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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