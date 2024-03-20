Özgür Özel 'Olanlara şaşırmadım' deyip Gökhan Zan'ı ifşa etti! CHP'den talep ettiği belediyeleri açıkladı

20 Mart 2024 10:58 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında ortaya çıkan rüşvet ve para pazarlığı iddiaları sonrası TİP tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı çekilen Gökhan Zan'a sert sözlerle yüklendi. Yaşanan olaylara şaşırmadığını söyleyen Özgür Özel, "Çok tutarsız, çok ihtiraslı ve çok çelişkilerle dolu gördüm. Sonra git gide çirkinleşti ama artık tüm Türkiye tanıdı" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"HEP BİZDEKİ BELEDİYELERİ İSTEDİ"

Ben olanlara şaşırmadım. Çünkü 6 Şubat akşamı 100 protesto varsa 99’u hükümeteyken, tamamen Lütfü Savaş’ın protesto edildiği gibi bir görüntü yaymaya çalıştı. O gün (6 Şubat’ın yıldönümünde Hatay’daki anmayı kastediyor) meydanda Gökhan Zan’ın belli grupları organize ve koordine edip Savaş’a bir protesto olarak yansıtırken, gözündeki ateşi farklı gördüm. Başka bir hırs vardı.

CHP’ye geldi. İyi Parti’ye gitti. İyi Parti’den adaylaştı. Ayrıldı. Bize tekrar geldi. Hatay Büyükşehir’i istedi. Ama dedi ki 'Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.' Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi.

"ÇOK TUTARSIZ, İHTİRASLI VE ÇELİŞKİLERLE DOLU"

'Savaş’ı eleştiriyordunuz' dedim. 'Lütfü Başkan’la uyumlu çalışıyorum' dedi. 'Düşüneceğim' dedim. Yüzüne doğrudan reddetmek doğru değil. Ama Zan’ı hiç düşünmedik. Çünkü çok tutarsız, çok ihtiraslı ve çok çelişkilerle dolu gördüm. Sonra git gide sertleştiğini ve çirkinleştiğini gördüm.

"YAŞANANLARA ŞAŞIRMADIM, TÜM TÜRKİYE TANIDI"

Sonra TİP’den aday oldu. Hatay’da hep şöyle sözler duydum: 'Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Siz onu bir tanısanız...' Gördüğüm kadarıyla şimdi bütün Türkiye tanıdı.

Hatay’da deprem sürecinde 'Lütfü abiyle uyumlu çalışırım' deyip görev istemesi, olmayınca gidip protestoları Lütfü Bey’e karşı organize etmesi hiçbir samimiyet barındırmıyordu. Hukuk sürecini takip edeceğiz ama duyduğuma, gördüğüme şaşırmadım yani.

"ERKAN BAŞ'I UYARDIM"

Bizden ret yanıtı aldıktan sonra 6 Şubat süreci yaşandı. Sonrasında TİP, Zan’ı aday ilan etti. O süreçte TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim. O da 'Siz başka aday gösterirseniz biz çekeriz' demişti. Ben TİP’in değerleriyle bağdaşmayacak bir yapısı olduğunu görmüştüm ama üstü kapalı söyledim. Sonrasında iş buralara kadar geldi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ İÇİN ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Muhalif seçmeni CHP altında birleşmeye bekliyoruz. Genel başkan olarak teminat veriyorum ki, Hatay muhalif seçmenin tedirginliklerini ve taleplerini görmeyen bir yönetim anlayışında olmayacak. Hatay’ı Hatay İttifakı’yla yöneteceğiz. Belki aday belirleme sürecini böyle yönetemedik. Bu süreçteki eksikliği üstüme alayım. CHP’ye oy versinler. Hatay’ı birlikte yöneteceğiz, birlikte ayağa kaldıracağız.

TİP adayın arkasında kurumsal olarak dursa ve adayı çekmese bir kaybettirme potansiyeli vardı. Ama Gökhan Zan’ın bu süreçten sonra etkili bir siyasi aktör olmasını olanaklı görmüyorum. Geçmişte iyi niyetle TİP’e sevgisinden, CHP’ye kızgınlığından oy vermeyi düşünen herkesi, yaşananları göz önüne alıp Hatay’ı AK Parti’nin acımasız ellerine bırakmamaları için CHP’ye oy vermeye davet ediyorum.

GÖKHAN ZAN'IN KAYITLAR İÇİN 'KUMPAS' İDDİASI

Bizim açımızdan mesele şu; Bu adamla görüşme yapmış mı? Yapmış. Bu içerikte bir görüşme yapmasa bile adamla görüşmeler yapmış. İki deprem suçlusu arasında, kire bulaşmayan, temiz bir siyaseti halka seçenek olarak sunmaya çalıştık. Böyle iddiaların ortaya çıkmış olması bize, şeffaflık ve temiz siyaset anlayışımıza uygun düşmedi. Bunu kendisine söyledik. Böyle yerlerde partimizin adının geçmesi tahammül edilecek bir şey değil.

Konuşmaları dinlemedim. Ama konuşmalar Gökhan’a sorulduğunda, arada şöyle bir laf ediyor; 'Ben kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmek zorundayım.' Bu bizim arkadaşlar için işin koptuğu nokta. Başkaları için normal olan birtakım ilişkiler bizim için normal olmayabilir.

Bunu TV yorumculuğu için demiş olabilir, evet. Ben adaylığa girerken Lütfü Savaş ne der? AK Parti ne der? Adaylık Lütfü Savaş’a mı yarar? AK Parti’ye mi? Böyle hesaplar yapmam. Çizgimi güçlendirmeye çalışıyorum. Duruşu temsil etmeye çalışıyorum. Başkalarının hesaplarının parçası haline geldiğin andan itibaren, ister AK Parti ister Savaş olsun, kabul etmeyiz."