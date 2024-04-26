Özgür Özel sözünü tuttu: Belediyeye kırmızı motosiklet ile geldi

26 Nisan 2024 13:31 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli İl Başkanının seçim sürecinde verdiği söz üzerine il binasından Denizli Büyükşehir Belediyesine kadar kırmızı motosiklet ile geldi ve tebrik ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan belediye başkanlarını tebrik etmek amacıyla Denizli'ye geldi. Genel Başkan Özel’in Denizli’de ilk durağı CHP İl Başkanlığı oldu. CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi seçimlerini partisinin kazanması durumunda CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a söz verdiği üzere kırmızı motosiklet ile belediye binasına geldi

"MOTORDAN DÜŞERSİN DEDİLER"

Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında Delikliçınar Meydanı’ndan giriş yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Özel yaptığı açıklamada bugüne kadar verdiği her sözü tuttuğunu vurgulayarak şunları söyledi: ''Buranın elbette sözümüz vardı, hediyemiz vardı. Kendi söz verdiğimiz motora binecek ve geleceğiz demiştik. Bana arkadaşlar diyorlar ki efendim bir aksilik olur, motordan düşersiniz. Liderlik algısına zarar verir. Bizim liderlik algımızın temel taşı şudur, verdiği sözü tutmak. Ben bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Başkan üzülmüştü, bizim arkadaşlar dedi ki başkan yolcu etsin ama başkan kendisi motora binmesin. Bir aksilik olur, sıkıntı olur. Başkana dedim, bizim liderlik özelliğimiz verdiğimiz sözü tutacağız. 100 bin, 80 bin Denizlilinin önünde demişiz. Kazan belediyeyi, bineceğiz motora birlikte gideceğiz, birlikte geldik."

ÖZEL SÖZ VERMİŞTİ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce Denizli’de gerçekleşen mitingde CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum’un “Büyükşehir Belediyesini kazanmamız halinde meydanda kırmızı motosiklet ile tur atacağım” sözleri akıllara geldi. İl Başkanı Horzum’un bu sözleri üzerine Genel Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesine motosiklet ile geldi. Kapıda daire başkanları ve personel ile selamlaşan Başkan Özel, daha sonra başkanlık makamına geçerek Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu tebrik etti.