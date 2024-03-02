Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı

02 Mart 2024 17:33 - Güncelleme : 02 Mart 2024 19:53

Cumhur İttifakı cephesinden emekli maaşlarının artırılması konusunda gelen peş peşe açıklamaların ardından emeklilerde ara zam beklentisi artarken, konuya ilişkin bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Emekli maaşlarına zam yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, emekli kartına da 7 bin 2 TL yüklenmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP lideri Özgür Özel, Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık sınırının 16 bin 200 lira civarında olduğunu belirten Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EMEKLİ MAAŞI ÇAĞRISI

"Emekli 10 bin lira alacak, tek başına yaşıyor bile olsa açlık sınırının 6 bin lira altında yaşayacak. Bu büyük bir haksızlıktır. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundum, tekrar bulunuyorum. 10 bin lirayı, 17 bin 2 lira olan asgari ücret düzeyine derhal çıkarmalıyız. Ben diyorum ki en düşük emekli maaşını asgari ücret yapalım, o diyor ki 'Bunu böyle yaparsam çalışanlara maaş ödeyemem.' Emekli ile çalışan karşı karşıya değildir, yan yanadır. Yarın da bu çalışanlar emekli olacak. Bu emekliler de bu memleket için yıllarca çalıştılar. Herkes bir gün emekli olacak. Onları karşı karşıya getirmek büyük bir haksızlıktır ve gerçekten emeklinin halinden anlamamaktır.

Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,6 asgari ücret. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Erdoğan geldiğinden beri emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altını aldı. Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekliye söylüyorum. Bugün 8 çeyrek altın alsan nasıl geçinirsin, şimdi nasıl geçinemiyorsun?

"EMEKLİ KARTINA 7 BİN 2 LİRA YÜKLENSİN"

Çok net olarak şunu ifade etmek isteriz, emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil 780 milyon liraya ihtiyaç var. Hesabı yanıltıp 1,4 trilyon diyor, bu gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu yüzden ben bu seçimin sokaktaki gündemini konuşuyorum, o da emekli yoksulluğu çalışan yoksulluğudur, kent yoksulluğudur. Biz bütün emeklileri 31 Mart'ta oy kullanırken size para bulamayan Erdoğan'a hesap sormaya davet ediyoruz. Ben bütün işçileri 31 Mart'ta oy kullanırken sizi açlığa, yoksulluğa iten Erdoğan'a hesap sormak üzere oy kullanmaya davet ediyorum. Ben esnafı, çiftçiyi, mağdurları, bütün işsizleri 31 Mart'ta bu iktidara güçlerini göstermeye ve bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum."

Özel, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u seçim çalışmaları kapsamında dün yaptığı bir ziyaret sırasındaki sözleri dolayısıyla eleştirdi.