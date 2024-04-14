Özgür Özel'den hükümete çağrı! İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ilk kez konuştu

14 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 14:52

İran'ın dün akşam İsrail'e insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Türkiye'yi de tehdit edebilecek gerilimle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de kalıcı barış sağlanmadan bölgedeki çatışmaların dinmeyeceğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.

HÜKÜMETE DE ÇAĞRI YAPTI

Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır.

"GAZZE'DE KALICI BARIŞ ŞART"

İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır.

Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz."