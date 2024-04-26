Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ilk cevap: Tükenmiş siyasi geleceklerine umut olmayız 

26 Nisan 2024 18:20 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:21

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'saray' eleştirilerine cevap verdi. Kılıçdaorğlu'nu "Geleceği tükenmiş olan siyasi" olarak nitelendiren Özel, eski genel başkanına sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir." çıkışına Özel, "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" dedi.

"BİZİM GÜNDEMİMİZ İŞSİZLİK"

Denizli ve Manisa’yı ziyaret eden Özgür Özel, Alaşehir'de yaptığı konuşmada “Bundan sonra vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Yoksulluk bizim gündemimiz. İşsizlik bizim gündemimiz. Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim görevimiz. Ancak lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz.” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen görüşme ile ilgili, "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti.

Kılıçdaroğu, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söylemişti:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir."