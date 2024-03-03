Özgür Özel'e CHP seçmeninden bedelli askerlik tepkisi! Siyasi gaf

03 Mart 2024 06:42 - Güncelleme : 03 Mart 2024 07:02

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa'da katıldığı mitingde bedelli askerlik yapanlara yönelik dikkat çeken sözler sarf etmişti. Bedelli askerlik yapan vatandaşlar çin "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" ifadelerini kullanan Özel'in bu sözleri CHP seçmeninin de tepkisi çekti

"TALİHSİZ AÇIKLAMA"

2018 yılında bedelli askerlik yasasına desteklediği de ortaya çıkan Özel'e tepki gösteren CHP seçmenleri, söz konusu ifadeleri siyasi bir gaf olarak yorumlandı. Genel başkanlarının sözlerini mevcut oy potansiyeline zarar vereceğini belirtti. Bazı CHP'liler Özel'in gereksiz bir çıkış yaptığını savundu. Bazıları da "Talihsiz açıklama" yorumunda bulundu.

MURAT KURUM: YAFTA VURAMAZ

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil” sözlerine tepki göstererek, "Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAPAN KİŞİ SAYISI

Bedelli askerlik yapan vatandaşların istatistiğine ilişkin veri geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından açıklanmıştı. Güler aralık ayında yaptığı açıklamada, "Söz konusu kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden (2019) bugüne kadar 2 milyon 817 bin 600 kişi askerlik yaparken, 641 bin 544 kişi de bedelli askerlik uygulamasından istifade etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.