Özgür Özel'e rest çeken Burcu Köksal'dan yeni çıkış 

08 Mart 2024 18:25 - Güncelleme : 08 Mart 2024 18:26

İki gün önce CHP lideri Özgür Özel ile birlikte Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yapan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti hakkında söylediği sözler gündem olmuştu. Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Köksal, kendisine yönlendirilen eleştirilere bugün cevap verdi. "Belediye başkanı olduğumda, belediyeyi DEM ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur" diyerek sözlerinin arkasında durdu.

Köksal'ın açıklamaları şu şekilde:

Sahte iddialar ve belgeler üretmekten çekinmeyen AKP, bu kez de Afyonkarahisar'da bizimle ilgili 'terörle işbirliği yapıyor, PKK'lılara iş verecekler' propagandası yapmaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı, vatansever memleketinde yalanlardan oluşan bu söylemle, prim kazanmaya çalışanlara toplu olarak cevap verdim.

Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye başkanı olduğumda, belediyeyi DEM ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA PAR yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, başka anlamlar çıkarmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda, belediyenin kapısı, etnik kökeni, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan, bu ülkeyi seven ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkese açık olacaktır.

"GENEL BAŞKAN İLE ARAMIZ AÇIK' İFTİRASINI KABUL ETMİYORUZ"

Bütün vatandaşlarımız Afyonkarahisar'da eşit hizmeti alacaklardır. Bu konuda bir ayrımcılık hem insani değildir hem de parti kültürümüze aykırıdır. Genel Başkanımızın da söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisar'ı tüm Afyonkarahisarlılarla birlikte yöneteceğiz. 'Genel Başkan ile karşı karşıya geldi' gibi iftiraları kabul etmiyoruz.

Ben bu partinin bir evladıyım. Grup başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayıyım. Türkiye ittifakını kararlılıkla büyüteceğimizi tekrar belirtmek isterim. Belediye sayımızı artıracağız. Hiç şüphem yok ki 31 Mart'ta Afyonkarahisar'da da biz kazanacağız. Ben 31 Mart'ta tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerime kendimi emanet ediyorum."