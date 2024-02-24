Özgür Özel'in memleketinde CHP adayının Saadet Partisi başvurusu reddedildi

24 Şubat 2024 16:55 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 17:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e memleketi Manisa'da bir şok daha. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. Bilgin'in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararla CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre tamamlanmıştı.

8 DAKİKA GECİKME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi başvurularını saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kuruluna sunması gerekirken, 8 dakika gecikmeyle 17.08’de sunmuştu. CHP’li belediye başkanı Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmemişti.