Tgrt Haber
Haberler>Politika>Patnos Belediyesi'nde skandal iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış!
20 Nisan 2024 22:32 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 23:12

Patnos Belediyesi'nde skandal iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış!

AK Parti'ye geçen Ağrı'nın Patnos Belediyesi’ne ait araçların DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satıldığı ileri sürüldü.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Partili yeni Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, DEM Parti döneminde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia etti.

Patnos Belediyesi'nde skandal iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış! - 1. Resim

Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Patnos Belediyesi'nde skandal iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış! - 2. Resim

Taşkın’ın iddialarına göre, DEM Partili eski belediye yönetimi, belediyeye ait araçları parçalatıp hurdacılara sattı. Taşkın, zabıta ekiplerinin hurdacılarda arama yaparak, lastiklerin ve yedek parçaların satıldığını belirlediğini paylaştı.

Patnos Belediyesi'nde skandal iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış! - 3. Resim

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Belediye Başkanı Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...