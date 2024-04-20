20 Nisan 2024 22:32 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 23:12
Patnos Belediyesi'nde skandal iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış!
AK Parti'ye geçen Ağrı'nın Patnos Belediyesi’ne ait araçların DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satıldığı ileri sürüldü.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Partili yeni Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, DEM Parti döneminde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia etti.
Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
Taşkın’ın iddialarına göre, DEM Partili eski belediye yönetimi, belediyeye ait araçları parçalatıp hurdacılara sattı. Taşkın, zabıta ekiplerinin hurdacılarda arama yaparak, lastiklerin ve yedek parçaların satıldığını belirlediğini paylaştı.
“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
Belediye Başkanı Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı