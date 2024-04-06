Pınarbaşı yeniden seçime gidiyor! YSK'dan 1 il 7 ilçe ve 3 belde için karar

06 Nisan 2024 17:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:50

Kayseri Pınarbaşı 2 Haziran'da yeniden seçime gidiyor. YSK, Kütahya, Tokat Zile, Yozgat Kadışehri, Isparta Atabey, Samsun Veziköprü, Samsun Bafra, Siirt Eruh, Kayseri Pınarbaşı, Zonguldak Nebioğlu, Zonguldak Elvanpazarcık ve Siirt’in Atabağ olmak üzere toplamda 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerindeki itirazlar hakkında kararlarını duyurdu.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde yüksek seçim kurulu saat 14.00’te siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını değerlendirdi.

Yaklaşık 2 saattir devam eden kurul toplantısında 1 il 7 ilçe ve 3 belde seçimlerine ilişkin yapılan itirazlarda karara varıldı.

Değerlendirilen il ilçe ve beldeler de şu şekilde:“Zonguldak Nebioğlu Beldesi’nde CHP’nin yapmış olduğu ‘oyların tamamının yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi’nde CHP’nin yapmış olduğu ‘sandıkların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Tokat’ın Zile ilçesinde MHP’nin yapmış olduğu ‘oyların yeniden sayılması’ talebi reddedildi.

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayılması’ istemi reddedildi.

Isparta’nın Atabey ilçesinde MHP’nin ‘ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Samsun Vezirköprü ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘ilçe belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması istemi’ reddedildi.

İYİ Parti’nin Samsun’un Bafra ilçesinde ‘seçimin iptal edilmesi’ istemi reddedildi.

Siirt’in Eruh ilçesinde DEM Parti’nin ‘seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması kararının verilmesi’ istemi reddedildi.

Siirt’in Atabağ beldesinde DEM Parti’nin ‘seçimlerin yenilenmesine ve oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi’ talebi reddedildi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’nin ‘belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ile yenilenmesine karar verildiği ve kararların kaldırılması’ talebi reddedildi.

Kütahya’da CHP’nin ‘belediye Başkanlığı seçimine ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde kararın kaldırılması’ talebi reddedildi.

PINARBAŞI SANDIĞA GİDİYOR

MHP'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından iptal edilen Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili Yüksek Seçimi Kurulu (YSK) tarafından 2 Haziran'da seçimin yeniden yapılacağı kararı verildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP Adayı Deniz Yağan’ın 5 bin 82 oyuna karşılık MHP’den seçimlere giren Cumhur İttifakı’nın adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. MHP, mühürsüz torbaların teslim edilmesi başta olmak üzere bazı usulsüzlüklerin olduğunu öne sürerek, İlçe Seçim Kuruluna seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. MHP’nin başvurusu üzerine; Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu aynı zarf içinde yer alan muhtarlık ve büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyları geçerli saymış; belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlığı için kullanılan oyları geçersiz sayarak, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.