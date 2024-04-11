Tgrt Haber
Haberler>Politika>'Saadet Partisi YRP ile birleşecek' iddialarına cevap 
11 Nisan 2024 22:19 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 22:23

'Saadet Partisi YRP ile birleşecek' iddialarına cevap 

Yerel seçimlerde aldığı 2 şehir ve yüzde 6.19'luk oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Saadet Partisi ile birleşeceğine yönelik iddialara cevap geldi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
&#039;Saadet Partisi YRP ile birleşecek&#039; iddialarına cevap 

Siyasi partiler yerel seçim gündemini geride bırakmaya hazırlanırken Ramazan Bayramı'nın 2. gününde dikkat çeken bir çıkış geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile birleşeceği iddialarına açıklık getirdi. 

"Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusuna cevap veren Saadet Partili Kaya, yoruma açık bir cevap verdi.

'Saadet Partisi YRP ile birleşecek' iddialarına cevap  - 1. Resim

"Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz" diyen Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" diyerek kapıyı birleşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı. 

'Saadet Partisi YRP ile birleşecek' iddialarına cevap  - 2. Resim

NE YAŞANMIŞTI? 

31 Mart Yerel Seçimleri'ne tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı. 

Türkiye genelinde aldığı yüzde 6.19'luk oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken YRP ile yüzde 1,09 oy alan Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yürüttüğü Saadet Partisi'nin birleşeceği iddia edilmişti. 

Kaynak: TGRT Haber
Sinop’ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...