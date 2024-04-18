Saadet Partisi'nde değişim rüzgarı! Temel Karamollaoğlu'nun yerine 4 aday var

18 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:42

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 1,09 oy alan ve yalnızca 1 ilçe, 3 belde belediyesi kazanan Saadet Partisi'nde değişim rüzgarları esiyor. 6'lı masadaki eski ortaklarından İYİ Parti'de Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi de genel başkan değişimine gidiyor.

Başarısız geçen seçimler sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceği öne sürüldü.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon kanalında partideki değişim sürecine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Burhan, partideki değişim çalışmalarının ilk olarak Genel İdare Kurulu (GİK), daha sonra ise 'Ak Sakallılar' olarak adlandırılan Yüksek İdare Kurulu'nun toplanmasıyla başlayacağını dile getirdi.

KURULTAY KASIM AYINDA

2016'da gerçekleştirilen kurultayda 891 oyun 871'ini alarak genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nun görevini devretmek için kongreyi işaret ettiği bildirildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Saadet Partisi olağan kongresinin kasım ayında yapılacağı belirtiliyor.

Partililer seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısını il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleştirecek. Toplantıda seçim sonuçları ile partinin bundan sonra izleyeceği yol haritası masaya yatırılacak.

KARAMOLLAOĞLU 4 ADAY VAR

Sinan Burhan'ın iddiasına göre; genel başkanlık için Birol Aydın, Mesut Doğan, Mahmut Arıkan, Ömer Ayhan isimleri geçiyor. Söz konusu adaylar arasında Ömer Ayhan ve Mahmut Arıkan'ın isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.