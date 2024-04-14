Türkiye'den 'misilleme' diplomasisi! Saldırı sonrası Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşme

14 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:36

Türkiye, dün akşam İsrail'e İHA'larla saldıran İran ile ilk teması kurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Hakan Fidan ilk olarak İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefonda görüştü.

"GERİLİMİN SONA ERMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti. Bakan Fidan, Türkiye'nin gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini de belirtti.

"SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİRİZ"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.

BİR KRİTİK GÖRÜŞME DAHA

Bakan Fidan daha sonra Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre; her iki bakan da bölgede gerilimin daha fazla artmaması gerektiğini vurguladılar.

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