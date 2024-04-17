Şamil Tayyar'dan 'Cumhurbaşkanlığı sistemine revize gelecek' iddiası

17 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:49

31 Mart yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), %37.77 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise, %35.49 ile kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci sıraya geriledi.

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'değişim' sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı, partisinin bugün gerçekleştirilen grup toplantısında, "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 'değişim' vurgusu tartışılırken AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"ERDOĞAN LİDERLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ"

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, seçim gününü AK Parti açısından zor geçtiğini belirterek, seçmenin partisine net bir mesaj verdiğini ifade etti.

Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası balkon konuşmasının ve ardından verdiği güçlü mesajların, liderlik örneği olduğunu vurguladı.

"SİSTEMDE REVİZYON OLABİLİR"

Erdoğan'ın, değişim sinyalleri verdiğini belirten Tayyar, bu değişimin sadece genel merkez kadrolarında değil, teşkilatlarda ve Bakanlar Kurulu'nda da yaşanacağını öngördü. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılabilecek revizyonlara da değinen Tayyar, şunları söyledi:

"Toplum da bir beklenti içinde ve ben de bir değişimin içinde olunacağı kanaatindeyim. Bu değişimin sadece genel merkez içindeki kadrolarda olmayacağını, teşkilatların tazeleneceği, bakanlar kurulunda değişimin olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi ama mevcut sistemde aksama varsa revize edileceğini belirtti. Kongreyi bekler mi yoksa hemen mi olur onu henüz bilemiyoruz. Belki zamana yayıp yeni MKYK'nın oluşacağı kongreyi bekleyebilir."