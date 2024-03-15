Samsun İYİ Parti'de deprem: Meclis Üyeleri topluca istifa etti!

15 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:50

Samsun İYİ Parti’de şok istifalar yaşandı. Ayhan Ayvaz, Özlem Danışman ve Füsun Uzun adlı meclis üyeleri partiden ayrıldı. CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek ise istifa eden isimleri "Hoş geldin" diyerek karşıladı ve tebrik etti.

“CHP’DEN YANA TAVUR KOYUYORUZ”

İYİ Parti’den istifa eden meclis üyeleri adına konuşan Ayhan Ayvaz, “Tüm çabalarımın sonucunda partimin benimle aynı fikirde olmadığını gördüm. Bu sebeple şehrimizin geleceğini daha güvenli ve daha güçlü, kalkındırma ve geliştirmek için büyük projelerini hayata geçirmek adına bugün, İYİ Parti'den ve İYİ Parti'deki Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekilliği ve tüm görevlerimden istifa ederek, belediye meclis üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimizi dostlarım ve hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Biz bugün Özlem Danışman ve Füsun Uzun ile birlikte birçok partili yol arkadaşlarımızla birlikte tavrımızı Atakum halkından, gençlerimizden, kadınlarımızdan, yaşlılarımızdan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdan velhasıl Karadeniz’in göz bebeği olan Atakum’un, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel’den yana koyuyoruz” dedi.

Ayvaz, Danışman ve Uzun ile birlikte İYİ Parti’den istifa ettiklerini meclis toplantısında da beyan etti.