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Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:58

Sandıktan eşit oy çıkınca muhtar kura ile belirlendi

Adana’nın Kozan ilçesinde muhtarlık için yarışan adaylar eşit oy alınca sonuç kura ile belirlendi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana’nın Kozan ilçesinde Karanebili Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan 70 yaşındaki Mehmet Öztürk ve rakibi 29 yaşındaki Mustafa Gani Dincer, seçmenden eşit oy aldı.

120 seçmenin olduğu mahallede 107 kişi sandığa gitti. İki muhtar adayı da eşit oy alınca Kozan İlçe Seçim Kurulu, muhtarı kura çekerek belirledi.

Kozan Adliyesine gelen her iki muhtar adayı ilçe seçim kurulunda kapalı zarflara muhtarların ismi yazılarak kura usulü ile belirlendi. İlçe Seçim Kurlu Başkanı Şevket Kuyruk ve üyeleri huzurunda çekilen kurada, muhtarlığa yeniden aday olan Mehmet Öztürk Karanebili Mahallesi'nin muhtarı oldu.

Sandıktan eşit oy çıkınca muhtar kura ile belirlendi - 1. Resim

BİRBİRLERİNİ TEBRİK ETTİLER

Adliye çıkısında konuşan Mehmet Öztürk, "İkimiz de eşit oy aldık. Bugün kura çekildi. Kuradan ben çıktım. Heyecanlıyım. Rakibime başarılar diliyorum'' dedi.

Seçimi kura ile kaybeden Mustafa Gani Dinçer ise seçime 5 gün kala adaylığa karar verdiğini belirterek, ''Ben mutluyum. Muhtarımı tebrik ediyorum. Çalıştım kazanmak istiyordum ama bu şekilde hayırlı oldu. Muhtarıma başarılar diliyorum'' diye konuştu.

Muhtarlar ilçe seçim kurulundan birbirlerinin elini sıkarak ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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