Şanlıurfa resmen Yeniden Refah'ta... Mehmet Kasım Gülpınar mazbatayı aldı

04 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:16

Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

Cumhurbaşkanlığı seçimine Cumhur İttifakı ile giren Yeniden Refah Partisi (YRP), yerel seçime kendi başına girme kararı almıştı. YRP'nin AK Parti'de yıllarca siyaset yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa'da aday olarak göstermesi de iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.

Büyük tartışmaların gölgesinde seçime giren YRP, oy oranında büyük bir artış yakaladı. 1'i büyükşehir olmak üzere 2 il ve 43 ilçede üstünlük sağladı. Bu tarihi başarının ardından açıklama yapan YRP lideri Fatih Erbakan, "YRP seçimin yıldızı konumunda" ifadeleri kullanmıştı.

KASIM GÜLPINAR MAZBATAYI ALDI

Şanlıurfa'da seçimden birinci olarak çıkan Mehmet Kasım Gülpınar bugün mazbatasını aldı. Gülpınar, Başkanlık görevini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında Zeynel Abidin Beyazgül’den devraldı. Gülpınar, ilk açıklamasında şehre hizmet için göreve geldiklerini ifade etti.