Şanlıurfa resmen Yeniden Refah'ta... Mehmet Kasım Gülpınar mazbatayı aldı
Şanlıurfa'yı AK Parti'den alan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar, önceki başkan Zeynel Abidin Beyazgül'den mazbatayı teslim aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimine Cumhur İttifakı ile giren Yeniden Refah Partisi (YRP), yerel seçime kendi başına girme kararı almıştı. YRP'nin AK Parti'de yıllarca siyaset yapan Mehmet Kasım Gülpınar'ı Şanlıurfa'da aday olarak göstermesi de iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.
Büyük tartışmaların gölgesinde seçime giren YRP, oy oranında büyük bir artış yakaladı. 1'i büyükşehir olmak üzere 2 il ve 43 ilçede üstünlük sağladı. Bu tarihi başarının ardından açıklama yapan YRP lideri Fatih Erbakan, "YRP seçimin yıldızı konumunda" ifadeleri kullanmıştı.
KASIM GÜLPINAR MAZBATAYI ALDI
Şanlıurfa'da seçimden birinci olarak çıkan Mehmet Kasım Gülpınar bugün mazbatasını aldı. Gülpınar, Başkanlık görevini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında Zeynel Abidin Beyazgül’den devraldı. Gülpınar, ilk açıklamasında şehre hizmet için göreve geldiklerini ifade etti.