Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçimler iptal edildi

05 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:57

DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde seçim tekrarlanacak.

31 Mart'ta AK Parti'ye basılmış oy pusulalarının yakıldığı, bazı oy pusulalarının da çuvallara saklandığına ilişkin görüntüler tartışmalara yol açmıştı. Bunun üzerine AK Parti heyeti Halfeti'de seçimlerin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

AK Parti'nin itirazını değerlendiren kurul, DEM Parti'nin kazandığı ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Böylece seçmenler 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.

DEM PARTİ'DEN KARARA TEPKİ

Seçimi kazanan DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan, seçimlerin iptal edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

Halkımıza şu çağrıyı yapıyorum; asla yüreğinizden umudu, yüzünüzden tebessümü eksik etmeyin. Direnme konusunda, haklarımızı alma konusunda asla geri durmayacağız. Bizim irademizi gasbeden bu zihniyete karşı sandıkta nasıl cevap verdiysek, sonuç ne olursa olsun halkımız yine bu zihniyete taviz vermeyecek, iradesini ortaya koyacak ve Halfeti'yi kazanacağız."

31 MART 2024 HALFETİ SEÇİM SONUÇLARI

Halfeti'de resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 39,45 oy alan DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan seçimi kazandı. İkinci sıradaki AK Parti'nin adayı Şeref Albayrak yüzde 34,97 oyda kaldı.

Yeniden Refah Partisi yüzde 21.01, CHP yüzde 2.45, İYİ Parti ise yüzde 0,73 oy aldı.