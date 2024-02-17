Sarıyer’de CHP aday adaylarından genel merkeze tepki: En sonuncusu atandı

17 Şubat 2024 19:20 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 21:39

CHP'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde bazı tepkilere neden oldu. Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine açık çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sarıyer’de açıkladığı belediye başkan adayına karşı, aralarında STK’ler ve mahalle birliklerinin de olduğu tepkiler karşısında ilçe belediye başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp'in görüşlerine yer verildi.

Bildiride, 31 Mart 2024’de yapılacak seçimlere sayılı günler kala bu açıklamayı yapmayı bir görev gördükleri belirtilerek, aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildiği hatırlatıldı.

“EN SONUNCUSU ATANDI”

Bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer’de 17 aday adayının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.”

Açıklamanın devamı şöyle:

“Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer’in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

HANÇERLİ'NDEN PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisini aday göstermeyen parti yönetimini eleştirerek, "Haksızlık yapıldığı, bir adaletsizlik olduğu yönünde bir kanaatim var." dedi.

Hançerli, Marmara Caddesi’nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığı ve adaletsizlik olduğu yönünde kanaatini dile getiren Hançerli, "Biz çok başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım. Anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Avcılar’da kentsel dönüşüm, 2019’da ben belediye başkanı olduktan sonra başladı. 20 bini aşkın bağımsız bölümü yeniledik, dönüştürdük, dayanıklı hale getirdik. Aslında bu karar kentsel dönüşümü yapmış, Avcılar modeliyle yerinde, uzlaşmaya dayalı hızlı kentsel dönüşümü yapmış, 1700’ü aşkın binayı hiç kavga, çatışma olmadan, zorla olmadan alkışlarla bina yıkan ender belediye başkanlarından biriyim. Dolayısıyla bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar’a ve Avcılar halkına karşı alınmış bir karar." diye konuştu.