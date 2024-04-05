Seçim yenileme kararı iptal edildi! Ardahan'da mazbata verilecek!

05 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 18:06

YSK itirazları kabul etti! CHP'nin birinci çıktığı ilde seçim yenilenecek

YSK itirazları kabul etti! CHP'nin birinci çıktığı ilde seçim yenilenecek

Ardahan İl Seçim Kurulu seçimin yenilenmesi kararını iptal ederek mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi.

Ardahan il merkezinde CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.

Seçimler için yapılan itirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. CHP karara tepki göstererek İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

İlçe Seçim Kurulu’nun kararı İl Seçim Kurulu’nda değerlendirildi. Buna göre CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler tekrar edilmeyecek.

Ardahan İl Seçim Kurulu, oy birliğiyle mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi.

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