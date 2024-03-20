Seçime 10 gün kala CHP'de deprem! Sürpriz istifa!

20 Mart 2024 23:14 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.

BURCU KÖKSAL'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, CHP Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” sözlerine tepki göstermişti.

Atik’in açıklaması şöyleydi:

“Belediye Başkanımız Burcu Köksal talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Irkçı söylemlerde bulunan hiçbir insana yer yoktur bu partide. Genel Merkezime sesleniyoruz: Bu tip ırkçı insanların partide yeri yoktur. Derhal ihracını istiyoruz. Daha Bolu’nun o talihsiz açıklamalarını hazmetmezken böyle bir açıklama bizi çok yaralamıştır. Bu seviyesiz kadının partimizden, Kürt halkından, DEM Parti’den özür dilemesi lazım. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes hesap soruyor.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP için tartışmanın kapanmış mesele olduğunu söylemişti.