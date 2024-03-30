Seçime bir gün kala İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa edip CHP'ye geçtiler
Hatay'ın Antakya ilçesinde aralarında yöneticilerin de bulunduğu 62 kişi İYİ Parti'den istifa etti. İstifa eden İYİ Partililer, düzenlenen törenle CHP'ye katıldı.
31 Mart yerel seçimlerine bir gün kala, aday belirleme sırasında büyük tartışmaların yaşandığı Hatay'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 62 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.
YENİ ÜYELER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Aralarında Hatay İl Başkan Yardımcısı Murat Döger, İlçe Başkan Yardımcısı Yücel Dönmez, Karaali Mahalle Temsilcisi Sabahattin Kızıltepe, Ekinci Mahalle Temsilcisi Semir Doğru, Güzelburç Mahalle Temsilcisi Davut Amıklı, Kuzeytepe Temsilcisi Yusuf Durmuş’un da bulunduğu toplam 62 kişi, İYİ Parti’den istifa ederek düzenlenen törenle CHP saflarına geçti.
CHP Antakya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu taktı.
CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"YOLUMUZ BİRLİK VE BERABERLİK YOLU"
"Hoş geldiniz, yolumuz birlik ve beraberlik yolu. İYİ Parti’nden partimize katılan; İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Sn. Murat Döger, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sn. Yücel Dönmez, İYİ Parti Karaali Mahalle Temsilcisi Sn. Sabahattin Kızıltepe, İYİ Parti Ekinci Mahalle Temsilcisi Sn. Semir Doğru, İYİ Parti Güzelburç Mahalle Temsilcisi Sn. Davut Amıklı, İYİ Parti Kuzeytepe Temsilcisi Sn. Yusuf Durmuş ve beraberindeki 56 kişilik heyete yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."