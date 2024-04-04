Seçimi kazanan başkanın kutlama şekli tepki çekti! Savcılıktan soruşturma

04 Nisan 2024 23:54 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 23:55

YSK itirazları kabul etti! CHP'nin birinci çıktığı ilde seçim yenilenecek

YSK itirazları kabul etti! CHP'nin birinci çıktığı ilde seçim yenilenecek

AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti, CHP'nin oyları arttı

AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti, CHP'nin oyları arttı

Sosyal medyada Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı'nın silahlı eğlenme şekline tepki yağmıştı.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’ın kapalı pazaryerinde silahlı kutlama yaptığı görüntülere ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı. Mevcut Belediye Başkanı AK Parti'li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy aldı. Seçimin tamamlanmasının ardından Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya ateş ederken görüntülendi.