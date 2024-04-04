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04 Nisan 2024 20:35 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:50

Seçimi kazandı, mazbatayı alamadan hayatını kaybetti

Konya'da ikinci kez seçilen muhtardan acı haber geldi. Kalp krizi geçiren muhtar mazbatasını alamadan hayatını kaybetti.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seçimi kazandı, mazbatayı alamadan hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde ikinci kez seçimi kazanan mahalle muhtarı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İŞ YERİNDE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Ulupınar Mahallesi’nde 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ikinci kez muhtarlığa seçilen 49 yaşındaki Ayhan Küçükyılmaz, öğle saatlerinde ilçe merkezinde kendisine ait olan kırtasiye dükkanda kalp krizi geçirdi.

Seçimi kazandı, mazbatayı alamadan hayatını kaybetti - 1. Resim

İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayhan Küçükyılmaz, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak mahalle muhtarı Küçükyılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAZBATASINI ALMAMIŞTI

2019 yılındaki yerel seçimlerde de mahallesinde muhtar seçilen Ayhan Küçükyılmaz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve ikinci kez seçilmişti. Ancak Küçükyılmaz mazbatasını bile alamadan yaşamını yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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