Seçimlerin tartışmalı adresi Esenyurt’ta yeni gelişme: İttifak yaptık, çekildim

02 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 02 Mart 2024 21:18

YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda olan Esenyurt’ta 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Demokrat Parti (DP) Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Atmaca, seçimden çekildi. Atmaca, tgrthaber.com.tr’ye adaylıktan çekilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

DEM PARTİ ADAYI ÇEKİLMİŞTİ

DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar CHP'ye destek için adaylıktan çekilmişti. Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti. Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken, DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.

DP ADAYI: İTTİFAK YAPTIK, ÇEKİLDİM

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, DP adayı Atmaca’yı ziyaretinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Özer, akşam çektiği bir videoda, yaptığı paylaşımla Atmaca’nın kendi lehine adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Adaylıktan çekilen Atmaca tgrthaber.com.tr’den Yusuf Özgür Bülbül’e ittifak yaptıklarını söyledi.

“BİZ DE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

Özer lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Atmaca, “İttifak yaptık. Ahmet Özer düzgün adam olduğu için, bilgili birikimli olduğu için, iyi bir adam geldiği için lehine çekildik. İttifak yaptık. Kazanması halinde Demokrat Parti olarak biz de söz sahibi olacağız” dedi.

Özer'in seçimleri kazanması halinde de DEM'e geçmesi için anlaşıldığı iddiası da gündemdeki yerini koruyor.