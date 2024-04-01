Sinan Oğan sessizliğini bozdu! '2027' ve 'Plana sadık kal' mesajı dikkat çekti

01 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:34

2023 seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren ve aldığı yüzde 5'lik oy oranıyla dikkat çeken Sinan Oğan, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oğan, seçimlerin milliyetçileri temsil eden partiler açısından başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çekti.

Türk siyasetinin yeni bir nesil değişiminin arifesinde olduğunu belirten Sinan Oğan, yakın zamanda yeni bir yol haritası çizeceğini açıkladı. Oğan, 2023 seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdikten sonra söylediği 'Plana sadık kal' sözünü de yeniden hatırlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğan'ın ifadeleri şöyle:

'TÜRK MİLLİYETÇİLERİ BAŞARISIZ OLDU'

"Büyük bir olgunluk ve demokratik bir havada geçen yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum.

Seçimlerin özellikle de Türk Milliyetçileri açısından ciddi bir şekilde masaya yatırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin merkezi haline getirdiğimiz Türk milliyetçilerinin, kendisini temsil iddiasındaki partilerin maalesef bu seçimlerde gerekli başarıyı gösteremedikleri görülmektedir.

YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

Türk siyaseti yeni bir nesil değişimi arifesindedir. Önümüzdeki kısa süre zarfında bu konuda bir değerlendirme ve “Yol Haritası”nı sizlerle paylaşacağım."

'PLANA SADIK KAL' VE '2027' DETAYI

Oğan, paylaşımında "Plana sadık kal" anlamına gelen Latince "Nosce Tempus" deyişiyle 2027'yi etiketledi.