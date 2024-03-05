Sivas'ta Erdoğan'ı gülümseten pankart! Görür görmez mitingi yarıda kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ta miting yaptı. Mitingde açılan pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümsetti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine bir aydan az bir süre kala sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan'ın seçim hazırlıkları kapsamındaki durağı bu kez Sivas oldu. Sivas'ta miting düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.
"ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR"
Mitinge yoğun ilginin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunan katılımcıların sayısını açıkladı. Erdoğan konuşmasında, "Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu. Sivas bu. Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez. Eyvallah" ifadelerini kullandı.
SİVAS MİTİNGİNDE DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR
Öte yandan Sivaslıların mitingde açtığı pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözünden kaçmadı. Siyasi mesajları yarıda kesen Erdoğan bir anda pankarttaki yazıları okumaya başladı. Açılan pankartlardaki SİHA göndermesi dikkat çekti. İşte Erdoğan'ı gülümseten o pankartlardan bazıları:
- Gençler hedefe kitlenmiş SİHA gibi sandıkları patlatacak.
- Zalimin harcı yetmez, iki cihanı toplasan bir reis etmez.
- Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve Hilmi Başkan'a oy veriyoruz.
- Geldi iki gözümün çiçeği.
- Seni deli gibi sevmek gençlerin ruhunda var.
- Özeniyorlar ama çözemiyorlar.
- Deliriyorlar sevdikçe seni.
- Sen yoksan her şey eksik, sen varsan her şey tamam Reis.
- Karizma desen var, icraat desen var.
- Siz uzaya mekik gönderdiniz de başörtüsü kuyruğunuza mı takıldı?
- CHP nereden bilsin, hiç seçim kazanmamış ki!
- Babalar sözünü tutar.
- Memleket meselesi sana olan bu sevdam.
- Hızlı tren gibi, hızına yetişemiyoruz Reis.
- Kızılelma, TOGG, Kaan, baya havalı ülke olduk.