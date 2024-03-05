Sivas'ta Erdoğan'ı gülümseten pankart! Görür görmez mitingi yarıda kesti

05 Mart 2024 16:04 - Güncelleme : 05 Mart 2024 17:51

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine bir aydan az bir süre kala sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan'ın seçim hazırlıkları kapsamındaki durağı bu kez Sivas oldu. Sivas'ta miting düzenleyen Erdoğan, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

"ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR"

Mitinge yoğun ilginin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunan katılımcıların sayısını açıkladı. Erdoğan konuşmasında, "Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu. Sivas bu. Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez. Eyvallah" ifadelerini kullandı.

SİVAS MİTİNGİNDE DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Öte yandan Sivaslıların mitingde açtığı pankartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözünden kaçmadı. Siyasi mesajları yarıda kesen Erdoğan bir anda pankarttaki yazıları okumaya başladı. Açılan pankartlardaki SİHA göndermesi dikkat çekti. İşte Erdoğan'ı gülümseten o pankartlardan bazıları: