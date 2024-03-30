Siyasi partilerin seçim afişleri ve pankartları toplatıldı

30 Mart 2024 19:46 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:03

Türkiye'de 60 milyonu aşkın seçmen yarın Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gidecek. Bugün saat 18.00 itibarıyla propaganda serbestliği sona erdi.

Yasakların başlamasıyla birlikte İstanbul'da siyasi partilerin pankart ve flamaları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan flama, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Fatih Belediyesi ekipleri, Millet Caddesi ve ara sokaklarda, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve flamaların iplerini kesti.

Toplanan malzeme araçlara yüklenirken, yüksek yerlerdeki flama ve afişlerin merdivenli araç yardımıyla söküleceği öğrenildi.