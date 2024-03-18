Son anket geldi: Kurum mu önde yoksa İmamoğlu mu? Kararsızlar her şeyi değiştirebilir

18 Mart 2024 15:02 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:42

Türkiye'de milyonlarca seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlere sadece 13 gün kaldı. Partilerin belirlediği adaylar, saha çalışmalarını sürdürürken, anket firmaları da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul'da yapılan yeni bir anket çalışmasının sonucu paylaşıldı. Artıbir Araştırma'nın 4-8 Mart 2024 tarihlerinde 2.000 kişiyle CATI yöntemiyle yaptığı ankette kararsızların oy oranı oldukça dikkat çekti.

Seçime 13 gün kalmasına rağmen kararsızların oranın hala yüksek olması dikkatlerden kaçmazken kararsızların dağılım göstermesi durumunda İmamoğlu ve Kurum'un çok yakın götürdüğü yarışta oy oranlarını oldukça etkileyeceği düşünülüyor.

Ankette oyların adaylara göre dağılımı şöyle:

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 38,2

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 35,7

DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,8

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,4

Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,1

Kararsızlar: Yüzde 10,3