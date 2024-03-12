Son anketlerde İstanbul'da kim önde? Aradaki fark sadece yüzde 0,6
Yerel seçimler yaklaştıkça anket şirketlerinin yaptığı çalışmalar yakın takip ediliyor. İstanbul için yapılan en son anket Gezici Araştırma'dan geldi. Peki Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarıştığı İstanbul'da kim önde? İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca seçmen yerel yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 19 gün sonra yapılacak seçimle belediyeleri hangi adayların yöneteceği belli olacak. Partilerin belirlediği adaylar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken anket şirketlerini yaptığı çalışmalarda yakından takip ediliyor.
Seçimde sonucun en çok merak edildiği illerden biri olan İstanbul'da Gezici Araştırma bir çalışma yürüttü.
Ankete katılan katılımcılara "31 Mart 2021'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hani parti adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
MURAT KURUM YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Gezici Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları şu şekilde:
- Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 44,1
- CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 43,5
- DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,1
- Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,1
- Yenide Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 21
- İYİ Parti adayı Satuk Buğra Kavuncu: Yüzde 1,7
- Diğer adaylar: Yüzde 1,2