Son anketlerde İstanbul'da kim önde? Aradaki fark sadece yüzde 0,6

12 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 12 Mart 2024 13:06

Türkiye'de milyonlarca seçmen yerel yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 19 gün sonra yapılacak seçimle belediyeleri hangi adayların yöneteceği belli olacak. Partilerin belirlediği adaylar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken anket şirketlerini yaptığı çalışmalarda yakından takip ediliyor.

Seçimde sonucun en çok merak edildiği illerden biri olan İstanbul'da Gezici Araştırma bir çalışma yürüttü.

Ankete katılan katılımcılara "31 Mart 2021'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hani parti adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

MURAT KURUM YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Gezici Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları şu şekilde: