Son dakika! 4 ismin milletvekilliği düşürüldü

16 Nisan 2024 16:37 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:13

Yerel seçimlerde belediye başkanlığına seçilen CHP'li 4 ismin milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararla birlikte; Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı ile Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Ahmet Önal'ın milletvekilliği düşmüş oldu.

Böylelikle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 125'e düşmüş oldu.

ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA SELAM GÖNDERDİ

Yerel seçimlerin ardından bugün grup toplantının gerçekleştiren CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, yaptığı konuşmada milletvekilli düşecek olan bu 4 isme selam gönderdi.

"GÖREVLERİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİREREK BU GRUPTAN AYRILDILAR"

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben burada olmayan ve bundan sonra da burada olmayacak olan 4 kişiyi selamlamak istiyorum. Afyonkarahisar milletvekilimiz ve önceki dönem Grup Başkanvekilimiz Burcu Köksal, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, Kastamonu milletvekilimiz Hasan Baltacı ve Kırıkkale milletvekilimiz Ahmet Önal… İllerinde tek milletvekiliydiler, kimi 1 dönem kimi 4 dönemdir bu görevi yaptı. O ilin sesini Türkiye’ye duyurdu. Ve her birisi her iki kişiden birinin oyunu alarak kendilerine verdiğimiz görevi hakkıyla yerine getirerek bu gruptan ayrıldılar ama o illerin belediye başkanı oldular"