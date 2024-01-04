Son dakika! Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama

04 Ocak 2024 22:07 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 22:51

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu geniş bir Orta Doğu ve Balkanlar ziyareti için yarın yola çıkacak. Blinken'ın ziyareti çok kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Yaklaşık üç aydır devam eden çatışmanın Gazze'nin ötesine geçerek İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı, Lübnan-İsrail sınırındaki Hizbullah güçlerini ve Kızıldeniz nakliye yollarını da içine almasından duyulan endişelerin arttığı bir dönem...

Batı Şeria'da tansiyonun düşmesi için İsrailli yetkililerle konuşacağı belirtilen Blinken, kalan rehinelerin serbest bırakılması için daha çok çaba sarf edecek. Temel olarak çatışmanın daha da fazla genişlemesinin önlenmeye çalışılacağı bu diplomatik trafikte, Kızıldeniz'i istikrarsızlaştırdığı belirtilen Husilere karşı daha net adımlar atılması gerektiği de konuşulacak.

ZİYARET ÖNCESİ AÇIKLAMA

Blinken'ın Türkiye ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan "Blinken, Türk mevkidaşıyla İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini konuşacak" ifadelerine yer verildi.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşmede; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanma sürecine ilişkin birçok kritik konunun masaya yatırılması bekleniyor.