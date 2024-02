Son dakika! AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum yeni ulaşım projelerini açıkladı

27 Şubat 2024 12:03 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 12:29

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Çilesiz İstanbul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bir dakikanın bile önemli olduğu çağda yaşıyoruz. Herkes bu çilelerden bıkmıştır. İnsanımız duraklarda beklemekten canından bezmiştir. Ben bu görüntüleri izlerken üzülüyorum. Duraklarda, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, sellerin bastığı, otobüsün arızalandığı üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız.

İstanbul'u yönetenlere baktığımızda insanımızın sıkıntılarından rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Ortaya çözüm koymadılar. Vatandaşın taleplerini gittiğimiz her yerde dinliyoruz.

"İBB BELEDİYECİLİKTE SINIFTA KALMIŞTIR"

Hedeflerimizi İstanbul için ortaya koyduk. İstanbul 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır. Her iş günü kurtarma eyleminden ileri gidemedi. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir.

Bugün gittiğimiz her yerde milletimizin umudunu görüyoruz. Yediden yetmişe insanlarımız bize güveniyor. Biliyorlar ki biz ne yaparsak tam yaparız.

Ulaşım projelerimizi İstanbullu kardeşlerimize sunuyoruz.

Ne zaman nereye varabileceğimizi bildiğimiz, sevdiklerimize en kısa sürede ulaşabileceğimiz İstanbul hayalinin peşinde koşuyoruz. Bunu İstanbul'a kazandıracağız, gece günzüd çalışacağız. Bizi aradığınızda şantiye sahasında olacağız. Orada çalışırken bulacaksınız bizi. Beklediğimiz özlediğimiz İstanbul için çalışırken bulacaksınız bizi.

"HER GEÇEN GÜN AVRUPA ORTALAMASINA YAKLAŞIYORUZ"

Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 sayısına yaklaşıyoruz.

Yolculuk sayılarımız iki yaka arasında 2029 yılında 3,71 milyona ulaşacak. Doğru planlama yapmazsak bugünkü manzaradan daha kötü boyutta yaşayacağız. 49 dakikada evimize ulaşabilirken bu 49 dakikayı 2019 yılında 45 dakikaya düşürdük. Mevcut ibb yönetimi 5 yılda bu süreyi 64 dakikaya çıkardı.

Bunlar milletimize 5 yılda 230 km metro yapacağız dediler, her işte olduğu gibi burada da sözlerini tutmadılar. Sorulunca da 'böyle söz vermedik' dediler. 10 metro hattının üçünün yapımını bile durdurdular. Bırakın verilen sözleri tutmayı 'açtık' dedikleri 47,3 km hattın sadece 8 kilometresini tamamladılar.

"TRAFİK ÇİLESİNİ HEP BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ"

Bu beceriksizlikle yetinmeyip bizim devam eden hatlarımızı iptal ettiler. Hafriyat doldurdular. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Daha da acısı 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni metro ihalesi yapmadılar. İstanbul'un kayıp yıllarından böyle örnekleri artırabiliriz. Bunları söylemenin manası yok. İstanbullular bu sorunla iç içe yaşıyor. Bunların yarım bıraktığını da hafriyat döktüğünü de, iptal ettiğini de 1 Nisan sabahı çalışarak, trafik çilesini hep birlikte bitireceğiz.

Biz 2029 yılında karayolu payını yüzde 60'a, raylı sistem payını yüzde 37'ye çıkaracağız. Bu dünyanın diğer metropollerinde böyle. Hedefimiz için sürekli çalışacağız. Yer üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışırken yerin altında metro projelerimiz için çalışacağız. Ne olursa olsun İstanbul'un hız ve konforunu artıracağız, İstanbul'u birlikte yükselteceğiz.

