Son dakika! AK Parti'de MKYK toplantısı başladı: Erdoğan 'değişim' mesajı vermişti...

17 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'değişim' sorusu: MYK'dan bir şey çıkar mı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'değişim' sorusu: MYK'dan bir şey çıkar mı...

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de MKYK toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda yerel seçimlerin masaya yatırılması bekleniyor. Seçim yenilgisinin sebepleri araştırılacak, nerede hata yapıldığı değerlendirilecek.

Bazı bakanların da toplantıda sunum yapması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde yol haritasının da belirleneceği beklentiler içerisinde...

ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' VURGUSU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında seçime ilişkin önemli mesajlar verdi. Değişim vurgusu yapan Erdoğan, "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin ise Erdoğan, "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır" ifadelerini kullandı.