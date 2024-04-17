Son dakika! AK Parti'de MKYK toplantısı başladı: Erdoğan 'değişim' mesajı vermişti...
Son dakika haberi... Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de MKYK toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugün gerçekleştirilen grup toplantısında, "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Peki AK Parti'de 'değişim' nasıl olacak?
Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de MKYK toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda yerel seçimlerin masaya yatırılması bekleniyor. Seçim yenilgisinin sebepleri araştırılacak, nerede hata yapıldığı değerlendirilecek.
Bazı bakanların da toplantıda sunum yapması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde yol haritasının da belirleneceği beklentiler içerisinde...
ERDOĞAN'DAN 'DEĞİŞİM' VURGUSU
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında seçime ilişkin önemli mesajlar verdi. Değişim vurgusu yapan Erdoğan, "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.
31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin ise Erdoğan, "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır" ifadelerini kullandı.