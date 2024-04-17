Son dakika! Bakan Fidan, Haniye ile görüştü: Ateşkes ve rehine konusu masada

17 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:54

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bine dayanmış durumda...

Bölgede ateşkesin sağlanması için Türkiye, saldırıların ilk gününden bu yana yürüttüğü diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok yetkili peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor

ATEŞKES VE REHİNELER KONUSU ELE ALINDI

O isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan... Bakan Fidan, Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ve heyetiyle görüştü. Görüşmede; Gazze’ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.