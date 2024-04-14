Son dakika! Bakan Fidan'dan İran-İsrail diplomasisi: Peş peşe kritik temaslar...

14 Nisan 2024 19:11 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 19:57

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye, yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Bakan Fidan, İran'ın dün gece İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından, bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini iletti.

"SALDIRI OLURSA DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK VERİRİZ"

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.

BLINKEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

İranlı mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, daha sonrasında da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüştü. Görüşmede, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı.

Bakan Fidan, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğumuzu vurguladı. Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirtmiş olduğuna dikkati çekti.

BAKAN FİDAN'DAN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Sorunun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını belirten Bakan Fidan, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.