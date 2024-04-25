Son dakika! Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! 

25 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:51

Hakan Fidan korkulan gerçeği söyledi: Bölgede savaş riski var

Hakan Fidan korkulan gerçeği söyledi: Bölgede savaş riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, telefon görüşmesinde Gazze'de yaşanan güncel durum ve bölgenin son gelişmelerini masaya yatırdı.

BOSNA-HERSEKLİ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki gün önce de Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile telefonda görüşmüştü.

lmedin Konakovic ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele almıştı.