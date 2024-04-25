25 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:51
Son dakika! Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal ile Gazze konusunu görüştü. İkili arasındaki görüşmede bölgesel konular ele alındı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan, telefon görüşmesinde Gazze'de yaşanan güncel durum ve bölgenin son gelişmelerini masaya yatırdı.
BOSNA-HERSEKLİ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki gün önce de Bosna Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile telefonda görüşmüştü.
lmedin Konakovic ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele almıştı.
Kaynak: TGRT Haber