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04 Mart 2024 14:10 - Güncelleme : 04 Mart 2024 14:48

Son dakika! BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

BBP lideri Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi. Yüreklerin ağza geldiği kazada Destici yara almadan kurtulurken beraberindeki 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
BBP, Mustafa Destici

Tokat'tan yürekleri ağza getiren bir kaza haberi geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi.

Kazadan BBP lideri Destici'nin yara almadan kurtulduğu öğrenilirken şoförü ve beraberinde 4 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Son dakika! BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi - 1. Resim

Kazadan sonra gelen fotoğraflarda BBP lideri Destici'nin yaşadığı şok gözlerden kaçmadı. 

Son dakika! BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi - 1. Resim

MİTİNG YOLUNDA KAZA

Öte yandan BBP lideri Mustafa Destici'nin Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saat 13.30'da düzenlenecek olan mitinge giderken kaza yağtığı öğrenildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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