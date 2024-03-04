Son dakika! BBP lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
BBP lideri Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi. Yüreklerin ağza geldiği kazada Destici yara almadan kurtulurken beraberindeki 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Tokat'tan yürekleri ağza getiren bir kaza haberi geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi.
Kazadan BBP lideri Destici'nin yara almadan kurtulduğu öğrenilirken şoförü ve beraberinde 4 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
Kazadan sonra gelen fotoğraflarda BBP lideri Destici'nin yaşadığı şok gözlerden kaçmadı.
MİTİNG YOLUNDA KAZA
Öte yandan BBP lideri Mustafa Destici'nin Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saat 13.30'da düzenlenecek olan mitinge giderken kaza yağtığı öğrenildi.