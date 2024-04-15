Son dakika! CHP lideri Özgür Özel, Hatay için YSK önünde

15 Nisan 2024 17:14 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:39

Yerel seçim bitti ancak partilerin itiraz süreci devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, bugün yeniden YSK önüne giderek açıklamalarda bulundu. Hatay ve İskenderun için ayrı ayrı YSK'ya başvuru yaptıklarını belirten Özel, "Eğer 31 Mart 2019'daki İBB seçimleri iptal edildiyse Hatay seçimleri bir değil sekiz kere iptal edilir" ifadelerini kullandı.

Tam kanunsuzluk iddiasıyla başvuruyu yaptıklarını belirten Özel, YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısının bu başvuru olduğunu söyledi.

Hakimlerin seçimlerin tekrarlanması kararı vereceğini umduğunu söyleyen Özel; örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduklarını aktardı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Tam kanunsuzluk iddiasıyla başvuruyu yapmış bulunmaktayız. Bu başvuruyu bizatihi yapacağımı söylemiştim. Hatay'daki bütün itiraz süreçlerini takip eden genel başkan yardımcılarıyla başvurumuzu yaptık. Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Herhalde vicdanını dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir. Örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduk. Eğer 31 Mart 2019'daki İBB seçimleri iptal edildiyse Hatay seçimleri bir değil sekiz kere iptal edilir.

Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaları, sandık kurulu başkanı olarak ve memur üye olarak görevlendirildikleri açıktır ve tam kanunsuzluk nedenidir.

3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtların çuvalların içinde YSK'nin adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir.

Yurt dışında tespit ettiğimiz 300'e yakın seçmen oy kullanmıştır. O gün yurt dışında bulunan 300 kişinin oy kullandığını belgeleyebiliyoruz.

Sadece maddi hatalar düzeltilerek fark 3 bin 900'den 2 bin 500'e düşmüşken tüm sandıkların aynı denetime tabi tutulması kaçınılmaz. Hatay'da hiçbir oy, hiçbir sandık yeniden sayılmadı.

Seçmen 5 sene önce İstanbul'da mağdurun yanında yer aldı. Aklınızı başınıza alın. Bunlar seçmenin vicdanından dönüyor. Seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak suçtur ama bu baskıya boyun eğmek de doğru değildir. Her birisine, vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum.

Kepez'de iki hukukçu millletvekiliz Antalya'da örgütümüzle görüştü. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk ve vicdansızlık yapılıyor. Kusuru olan kimse cezasını çeksin, kimseyi koruyacak değiliz. Ancak geçmişte şirketin başında olan belediye başkanımız denetim yaptırdıysa, görevi bıraktıktan sonra üç kere denetim yapılmamışken belediye başkanımızın tutuklanması siyasidir. Serbest bırakılsa Kepez'i bırakıp kaçacak mı? Yeni görevini yapmasına engel sadece siyasi baskıdır.

İliç'te, Soma'da, Çorlu'daki tren kazasında bir kamu görevlisi yargılandı mı? Birine yargılama izni verdiniz mi, hesabını sordunuz mu? Belediye başkanının suçu olsa ben bu tutukluluktan hiç rahatsız olmam. Tutuksuz yargıla kardeşim. Burada o firmanın denetimini yapan şirkette bir eksiklik varsa hesabını hep beraber soralım. Büyük bir haksızlıktır. Görevine döneceğine inanıyorum. Aksi durum vicdanla da edeple de bağdaşmaz.

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