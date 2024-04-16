Son dakika! CHP lideri Özgür Özel: Bize oy verenleri pişman etmeyeceğiz

16 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:50

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

CHP lideri Özgür Özel imaj tazeledi! Yeni tarzını beğenen de var beğenmeyen de

Yerel seçimden sonra CHP ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, 'söz veriyoruz' diyerek kendilerine oy verenleri üzmeyeceklerini söyledi.

Özgür Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini hatırlatarak "Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz. Milletin hem hükümete hem partimize çizdiği siyaset konusunda görüşlerimi paylaşacağım.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ...

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir.

"EN KISA ZAMANDA FİLİSTİN'E GİDECEĞİM"

Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.

"HATAY'DA SEÇİMİN EN AZ 8 KEZ YENİLENMESİ GEREKİRDİ..."

31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı, hükümete de bir mesaj yolladı. En yüksek memnuniyetsizlik adalete güvenken, sandıktan ders almadıkları anlaşılıyor. Dün Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya tam kanunsuzluk iddiasıyla başvuruyu yardımcılarımla bizzat ben yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin başvurusuyla yenilendiyse bizim bu başvurumuzla Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir.

ÇETİN DOĞAN'IN TUTUKLULUĞU

Sayın Erdoğan ile telefon görüşmemde hasta tutuklu ve hükümlülerin hangi görüşte olursa olsun çalışılması gerekiyor. 28 Şubat'ın kinini 85 yaşındaki isimleri cezaevinde tutan bir kin var. Bu vicdansızlığın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çetin Doğan ve diğer hasta tutukluların tahliye edilmesi gerekmektedir"