Son dakika! Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

20 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:12

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor.