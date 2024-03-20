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20 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:12

Son dakika! Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Cumhur İttifakı&#039;nın adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kendisine ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Ankara Altındağ’da bir evi, yine İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evleri bir de arabaları bulunuyor. 

Son dakika! Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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