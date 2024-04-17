Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü

17 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:30

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Dubai ve Ajman kentlerinde son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar yollarda mahsur kaldı ve sulara gömüldü. Sel felaketinde en az 18 kişinin öldüğü açıklandı

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı telefonla arayarak son durum hakkında bilgi aldı.

Erdoğan görüşmede, BAE'deki sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti