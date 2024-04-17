17 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:30
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Al Nahyan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede; sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Dubai ve Ajman kentlerinde son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.
Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar yollarda mahsur kaldı ve sulara gömüldü. Sel felaketinde en az 18 kişinin öldüğü açıklandı
ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı telefonla arayarak son durum hakkında bilgi aldı.
Erdoğan görüşmede, BAE'deki sel felaketine ilişkin Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Kaynak: tgrthaber.com.tr