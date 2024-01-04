04 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul adayı açıklaması: Pazar günü duyuracağız
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul adayını pazar günü kamuoyuna duyuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren AK Parti Konferans Salonu'nu denetledi. Erdoğan burada gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını cevaplarken İstanbul için de önemli açıklamalarda bulundu.
"PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için pazar gününü işaret etti.
Erdoğan şöyle konuştu:
"Açıklayacağımız adaylar hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azmi olacaktır.
İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız. Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız.
Bu güzel salonumuzu görevceksiniz. Bu salonda strateji belgemizi açıklayacağız."