Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul adayı açıklaması: Pazar günü duyuracağız

04 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı süren AK Parti Konferans Salonu'nu denetledi. Erdoğan burada gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını cevaplarken İstanbul için de önemli açıklamalarda bulundu.

"PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için pazar gününü işaret etti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Açıklayacağımız adaylar hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azmi olacaktır.

İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız. Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız.

Bu güzel salonumuzu görevceksiniz. Bu salonda strateji belgemizi açıklayacağız."