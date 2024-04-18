Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya cumhurbaşkanı ile basın açıklaması yapıyor

18 Nisan 2024 18:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-İkili ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

-Terörle mücadele konusunu da ele aldık. Terör örgütleri konusunda hiçbir ayrım yapmayan Türkiye, dostlarıyla tecrübelerini paylaşmaktan memnuniyet duymuştur. FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştık. İnşallah bu görüşme sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz.

-İki ülke kurumları arasındaki eş güdümün daha da geliştirilmesi gerekliliği aşikardır. Gerekli diyaloglar başlatılacak.

-Afrika kıtasının gönlümde hep müstesna bir yeri oldu. Kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Kıta açılımımız muhabbetle karşılandı. Kıtayla ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Afrika'nın sesinin daha çok duyulmasına yardım edeceğiz.

-Samimi ilişkilerimiz Gazze başta olmak üzere dünyadaki adaletsizlikleri karşı direnme azmimizi güçlendiriyor. Afrika'nın Gazze'ye karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. İsrail vahşetine karşı atılabilecek adımları da ele aldık.

-İmzalanan 6 anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Tanzanya olmak üzere Afrika'daki tüm kardeşlerimize en kalbi duygularımızı gönderiyorum.

Hassan'ın açıklamaları:

-Türkiye ve halkına teşekkür etmek istiyorum, çok minnettarım bu güzel ülkede bulunduğum için. Çok yakın zamanda çok verimli bir toplantı sona erdi. Türkiye ile diplomatik ilişkilerimiz açısından birkaç noktaya değineceğim.

-Tanzanya, karşılıklı olarak faydalı ilişkimizi geliştirme konusunda kararlı. Türkiye değerli bir ortak. Benim ziyaretim bunu teyit etmektedir. Farklı sektörlerdeki kaydedilen ilerlemeye ve diplomatik ekonomik iş birliğini artırmaya değindik. Özellikle de üretim ve sosyal sektörlerdeki iş birliğimizi artırmaya değindik.

-Ekonomilerimizin büyümesine katkıda bulunacağız. Kalkınma desteği ve ülkemizdeki eğitim ve sağlık sektörlerine olan desteklerden dolayı teşekkürlerimi ilettim.

-İş birliğimizi geliştirmenin ötesinde 6 anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettik. Türkiye'deki uzmanlık ve bilgi Tanzanya'ya aktarılıyor. Bu projeler arasında demir yolları projesi de var.

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