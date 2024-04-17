Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'değişim' sorusu: MYK'dan bir şey çıkar mı...

17 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından ilk kez düzenlenen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyduklarının altını çizen Erdoğan, "Başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme, yok sayma hakkı olamayacağının altını çizen Erdoğan, "Gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ"

81 ilde tek bir iktidar olduğunu vurgulayan Erdoğan, "O da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez" şeklinde konuştu.

'DEĞİŞİM' SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

AK Parti grup toplantısının ardından gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim sonrası kullandığı "gerekeni yapacağız" sözleri hatırlattı. Erdoğan'a "Değişimlere yönelik MYK'da bir şey çıkarı mı?" sorusu yönetildi. Erdoğan bu soruyu cevapsız bıraktı.