Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24 Şubat 2024 14:36 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 14:44

AK Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Miting programlarına aralıksız devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz mübarek Berat Gecenizi tebrik ediyorum. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.

Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe, Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Sakaryamız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oranıyla bize destek olan Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sakarya 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde yanımızda yer alacaktır.

Resmi rakama göre şu anda meydanda 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır.

Gönül coğrafyamızın her rengini bağrında yaşatan Sakarya'ya sizlerle hasret gidermeye geldim. Bu coğrafyanın vatan olmasını canıyla kanıyla bedel ödeyen Sakarya, geleceğimize güvenle bakmamızın da teminatıdır. Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da da dimdik ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehir Türkiye Yüzyılı'nın da yükselen şehridir.

Ülkenin 2. büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içerisinde saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirlemedeki vahim iddialar izledi. Kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri böyleydiler.

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