Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e bedelli askerlik tepkisi: Patavatsızlıktan öte...

05 Mart 2024 15:30 - Güncelleme : 05 Mart 2024 16:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yoldaşım Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyor, insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, krizlerin, terörün ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu. Sivas bu.

"BAY KEMAL'İN KENDİNE HAS BİR TARZI VARDI..."

Ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Bu partide zaman içinde sloganlar, söylemler değişti. Genel başkanlar da değişti ancak hiçbiri CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse de aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 13 kez bay bay bay Kemal. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Kendince oynadığı orta oyunlarını takip etmediğimiz için çapı konusunda fikir sahibi değildik.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'BEDELLİ ASKERLİK' TEPKİSİ

CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Kendince oynadığı orta oyunlarını takip etmediğimiz için çapı konusunda fikir sahibi değildik. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Şimdi de çıkmış, bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz demiş. Ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı.

"BAŞKA BİR OYUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yükümlü askerlerimiz sadece destek görevli yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulaması ile eritiyoruz. CHP Genel Başkanı bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Varsın CHP'nin Genel Başkanı askerliği bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın çeşitli imtihanlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantıları ile demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden de olmayacağız.