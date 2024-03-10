Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

10 Mart 2024 14:06 - Güncelleme : 10 Mart 2024 14:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı, 20 gün. Durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik yüzünden arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar.

Eline mikrofonu alan Özgür efendiden rol çalıyor. Canı sıkılan Özgür Özel'e tekme tokat dalıyor.

Son dakika haberinin detayları gelecek...